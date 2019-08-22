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Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer

Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.

22.08.2019 14:36 Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da başlayan amatör aktarma transfer sürecinde, altyapıya 17 transfer yapıldığı belirtildi.
Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci de yaptığı açıklamada, altyapıya transferlerin devam edeceğini belirterek, " "Fenerbahçe'mize kazandırdığımız oyuncularımız ile geleceğimize her geçen gün daha emin gözlerle bakıyor olacağız. Şu ana kadar yaptığımız transferler sadece bir başlangıç. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek altyapı kadrolarımıza katıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 9 yaşındaki Can Duran, 10 yaşındaki Çağan Sarıdikmen, 11 yaşındaki Yasir Boz, 12 yaşındaki Yasin Gökay Göksu, Ercan Çulha, Enes Şenyiğit, Efe Veli İçgöz, Osman Başkuyu, Bora Yağız Aydın, 13 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman, Batuhan Güner, Arif Ensar Aksoy, 14 yaşındaki Kaan Akyazı, İdris Ersoy, Atakan Demir, 15 yaşındaki Ahmet Buğra Güven ve Yusuf Mert Yıldırım'ı altyapısında kattığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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