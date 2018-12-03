03 Aralık 2018, 19:56
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Fenerbahçe'den Anlamlı Pankart

Fenerbahçe

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anmak adına 'Kalpler Engel Tanımaz' yazılı pankartla ısınmak için sahaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anmak adına 'Kalpler Engel Tanımaz' yazılı pankartla ısınmak için sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü adına bir pankartla sahaya çıktı. 'Kalpler Engel Tanımaz' sloganıyla sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular tribünlerden yoğun destek gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA) Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:56