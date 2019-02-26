Fenerbahçe'den Aynı Tarife

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı ve geriye düştüğü 3 derbiden de puan çıkarmasını bildi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında ilk devreyi 3-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-3'lük eşitlikle tamamladı ve zorlu derbiden 1 puan aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı 3 derbide de geriye düştüğü maçlara ortak olmasını bildi. Sezonun ilk devresinde Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı soyunma odasına 1-0 geride girdiği mücadeleyi sarı-lacivertliler 71. dakikada Ayew'in attığı golle 1-1 tamamladı. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 66'da Valbuena, 72'de de Jailson'un golleriyle skora ortak olup bu derbiden bir puan almıştı. Ersun Yanal ve talebeleri bu akşam da soyunma odasına 3-0 geride girdiği maçı Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleri ile 3-3 tamamladı.(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)