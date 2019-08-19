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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado, İspanya tarihine geçti

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve Granada'ya transfer olan Soldado, takımıyla La Liga'da çıktığı ilk maçta gol attı ve La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu olma başarısını gösterdi.

19.08.2019 10:40 Fenerbahçe'den ayrılan Soldado, İspanya tarihine geçti

Fenerbahçe'den Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Tecrübeli forvet, La Liga'nın ilk haftasında Villarreal ile deplasmanda oynanan ve 4-4 berabere biten karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Başarılı oyuncu, Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal'in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.

34 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, geçtiğimi sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkarken, 7 gol atıp, 6 asist yaptı.

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Fenerbahçe, Villarreal, Granada, La Liga, Spor

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