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Fenerbahçe'den ayrılan Victor Moses, Inter'de kendini buldu

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın Inter takımına transfer olan Victor Moses, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milan'la oynanan Milano derbisinde Lukaku'ya asist yapan Moses, performansıyla kendine gelmeyi başardı.

11.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:45

'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında Inter'e transfer olan Victor Moses'a adeta sihirli değnek değdi.

Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle Londra'da çalışmalarını sürdüren Nijerya asıllı oyuncu, Inter'de bir anda ayağa kalktı.

DERBİDE ASİST YAPTI

Moses, Inter'e transfer olduktan 2 gün sonra, ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı Fiorentina maçında 16 dakika sahada kaldı.

Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı.

(Sabah)

Fenerbahçe'den ayrılan Victor Moses, Inter'de kendini buldu

victor moses, Fenerbahçe, Milano, Milan, Spor


HABER YORUMLARI (7)
FATİH:moses kaleye direkt giden adam eksilten bir oyuncuydu sezon sonuna kadar kalmalıydı.
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BURGAZLI:adam iyydi zaten ersun yalan bu adamı oynatamadı
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ADINIZI YAZINYFI:fenerde kım kötü kim başarısız bunun bi önemi yok adam kötü oynasada nasıl olsa başkanın elinde mikrofon düşmüyor hergün bi klube bi hakeme çatiyor futbolcularda aa biz sucsuz kötü de oynsak nasıl olsa hakmlere iftira atar işin içinden çıkarız
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SSSS:adam fenerde oynarken kotu oynayan bırısı degıldı jkı zaten sadece yanlıs zamanda yanlıs bır takıma geldı yoksa kumas saglam
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KAPAK:Burda kendini sıkmadı , Aldığı parayı helal etmiyorum. Kendini işine vermeyen , çalışmayan, akıllı olmayan , kendini düşünen futbolcularada Aldığı parayı helal etmiyorum.
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TATİH FERİM:HER FİRAVUNUN Bİ MUSASI VARDIR
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MUSTAFA:ya abartmayın hemen, adam 82 de oyuna girdi orta yaptı lukakuda bireysel becerisiyle gol attı, ne çok seviyorsunuz hemen şişirmeyi medya
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