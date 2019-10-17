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Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor maçı açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Alanyaspor maçıyla ilgili verdiği ret kararına saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını açıkladı.

17.10.2019 23:59

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmesi kararına saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını belirtti.Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;

"ALPER PİRŞEN, FBTVDE AÇIKLAMALARDA BULUNACAK"

"TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir" diyerek başvurumuzu reddetmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor; ilgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor maçı açıklaması!

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Kaynak: İHA

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