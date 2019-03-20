20 Mart 2019, 09:16
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Fenerbahçe'den Babel Hamlesi

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Sarı lacivertli ekipte Comolli, Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden olan Babel'in transferi için menajeriyle temasa geçti.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 'gelecek sezon şampiyon olacağız' sözlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen yönetim, elini taşın altına koymaya hazırlanıyor.

Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon transfer hedefleri belirlenmeye başlandı. Sportif direktör Damien Comolli, bir yandan takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

Sözleşmesi sona eren isimlerin ayrılmasının ardından Fenerbahçe, bu futbolcuların yerlerini ismi tartışılmayacak isimlerle doldurmak istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Comolli bu bağlamda ilk adımı da attı... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Ryan Babel oldu. Ara transferde Beşiktaş'tan Fulham'a giden Babel İngiltere'de büyük hüsran yaşayınca Türkiye'ye dönmenin yollarını aramaya başladı.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri Winniy Haatrecht'in geçen hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüştüğü belirlendi.

Haatrecht'in Comolli'ye, "Ryan haziranda serbest kalıyor. Uygun bir rakama Fenerbahçe'ye transferi mümkün" dediği kaydedildi.

Küme düşmesi beklenen Fulham'dan ayrılmaya kararlı olan Babel'in düşlerini Fenerbahçe süslüyor.

Beşiktaş, Babel, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (10)
KARTALBABA: Fenerin transfer politikası da bu kalan ARTIKLARI toplamak, adamlarda haklı kendi aldıklarının hiç birisi iş yapmadı mecburen ARTIKLARLA İDARE edecekler
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ŞAPKACI: FENER, ÇÖP FABRİKASI, GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU, ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ OLMUŞ DEMEKKİ.
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GS 1905: Seneye adam gibi kadro kurunda GS FB sampiyonluk yarısı izleyelim adam gibi
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FENERBAHÇE: Bu transfere hiç gerek yok babelin yaşı itibariyle formunda ciddi düşüklüğü var ve 34 yaşında bir oyuncu hiç için gereksiz bir transfer zaten böyle bir transferde olmaz laf olsun torba dolsun haberi yapılmış.
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TARAFSIZ: seneye 34 yaşında olacak olan babelimi alacağız helal olsun comolli efendi harika transfer başarısı
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