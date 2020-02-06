Fenerbahçe'den Başkan Kesimoğlu'na Özel Teşekkür

'Kardeş Takım' Kırklarelispor 'a ve Kırklareli halkına teşekkürlerimizle'' başlıklı yazıda, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ise özel teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada Başkan Kesimoğlu için şu ifadelere yer verildi.

''Burada değinmek istediğimiz bir başka konu ise ZTK Çeyrek Final etabında eşleşmelerin belli olmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, "Fenerbahçe gibi Atatürkçü bir kulübün saygıdeğer Başkanını, başarılı ekibini ve değerli taraftarını 'Nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli'de ağırlayacağımız için gururlu ve heyecanlıyız..." şeklinde sarf ettiği, tüm camiamızı mutlu eden 'özel' ve 'güzel' sözlerdir.

Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na, Fenerbahçelileri, Kırklareli hatta ve hatta kalbinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan herkesi duygulandıran bu anlamlı sözlerinden dolayı takdir ediyoruz'' ifadelerine yer verildi.