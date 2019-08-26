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Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya sürpriz teklif!

Transfer döneminin hızlı ekibi olan ve Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya resmi teklifte bulundu.

26.08.2019 14:54 Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya sürpriz teklif!

Yeni sezon öncesi tam 9 transfer yapan Fenerbahçe durmuyor. Süper Lig'e 2 galibiyet ile iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli ekip 10 numara transferi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda da adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve bonservisi elinden bulunan Ben Arfa'ya teklif yapıldığı iddia edildi.

YILLIK 2,5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2,5 milyon eurodan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan yıldız futbolcunun bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

COMOLLI, BEN ARFA İÇİN BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran ayında RMC Sport televizyonunda katıldığı bir programda Ben Arfa için "Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)

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