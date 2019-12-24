Haberler » Spor » Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın - Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın

Beşiktaş'ın derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesinin ardından Fenerbahçe'den siyah beyazlı kulübe destek geldi. Fenerbahçe, sadece son haftaların değil, geride kalan tüm haftaların VAR kayıtlarının açıklanmasını istediğini TFF'ye bildirdi.

24.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:10

Süper Lig'in 16. haftasında 'nin sahasında 'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurmuştu. Derbinin ardından Beşiktaş, penaltı beklediği 3 pozisyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından tepki göstermiş ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan VAR kayıtlarının açıklanması üzerine talepte bulunmuştu.

FENERBAHÇE DE VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ın bu girişiminin ardından Fenerbahçe konuyla ilgili olarak resmi sitesinden açıklamada bulundu ve siyah beyazlı kulübe destek verdi. Fenerbahçe sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarından itibaren VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta "Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı" çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Kulübü"

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
YORGUN: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınVAR FEENER İÇİN VAR. ŞİKEYE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLİYOR.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
OMAR: ''Şike yaptıysam fenerbahçe için yaptım'' - Aziz Yıldırım
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
YAŞLI KURT: DELİKANLI FENERBAHÇEM
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
MURAT67: Özellikle kadıköydeki galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın. Kendi ayağına kurşun sıkan koç
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

22:09   Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Spor
21:54   Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Spor
21:43   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Spor
21:42   Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Spor
21:32   Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Spor
21:08   Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Spor
20:59   Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın - Spor
18:04   Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı - Spor
17:50   İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Spor
24.12.2019 22:17:09