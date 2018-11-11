11 Kasım 2018, 18:36
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Fenerbahçe'den 'Birlikte Eşitiz' Çağrısı

Fenerbahçe

Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destekte bulundu.

Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destekte bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe- Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan 'HeForShe' ile sahaya çıktı. HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe'de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye 'Birlikte Eşitiz' yazılı pankartla sahaya çıktı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA) Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 18:36