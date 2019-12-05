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Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacak.

05.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:10Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile
Öznur Kablo Kadın Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de 13 yıl forma giyen ve haziran ayında kariyerini noktalayan Birsel'i onurlandırmak için planlanan organizasyon, 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda Kadınlar Süper Ligi'ndeki Bellona Kayseri maçı öncesinde gerçekleştirilecek.
Birsel'in 7 numaralı forması jübile organizasyonunun ardından özel bir törenle salona asılacak. Oyuncuya adanacak ve onunla anılacak 7 numaralı forma, sarı-lacivertli kadın basketbol takımında bundan sonra hiç giyilmeyecek.

Birsel Vardarlı, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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