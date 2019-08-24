Fenerbahçe'den Boateng harekatı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11'inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2'de 2 yapmak üzerine kurdu.

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.

CEVAP BEKLENİYOR

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bayern Münih'te yapılan transferler sonrası 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez Alman Milli Takım'da oynadı.

Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana B.Münih forması giyiyor.