29.05.2019 14:46
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Fenerbahçe'den Brahimi'ye çılgın teklif!

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Kulübü, Porto'nun yıldız isimlerinden olan Brahimi'nin peşinde. Sarı lacivertli ekibin Brahimi'yi kadrosuna katmak için oyuncuya 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

UEFA'nın FFP kıskacında olan ve para cezası nedeniyle sarsılan Fenerbahçe, yeni sezon için transferde geri adım atmayacak gibi duruyor.

Bonservisi elinde bulunan futbolculara yönelen sarı-lacivertliler, Porto ile sözleşmesi biten ve mukavele yenilemeyen Cezayirli yıldız Yacine Brahimi için bastırıyor.

Sportif Direktör Damien Comolli, Cezayirli yıldızla bir araya gelip senelik 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme ile 3 milyon euro imza parası önerdi.

EKSTRA BONUSLAR DA VAR

Teklifte ayrıca lig şampiyonluğu ve Avrupa kupaları başarılarında ekstra bonusların yer aldığı öğrenildi.

İngiltere'den West Ham United ve İspanya'dan Real Betis'in de istediği Brahimi'ye en iyi teklifin Fenerbahçe'de geldiği belirtildi.

Sezon ortasında yapılan görüşmelerde pek sıcak bakmayan Brahimi'nin dev teklif karşısında kafasının karıştığı ve düşünmek için Comolli ile menajerinden süre istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Brahimi'ye çılgın teklif!

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Porto, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (8)
ALİ: askeri ücretliden mesaj parası topla sıkılmadan utanmadan elin yabancısına 12 milyon Euro(80 milyon tl ) para öde. böyle mantık olmaz bir futbolcuya MAKSİMUM Türkiye şartlarında 1 milyon TL vereceksin Türk yabancı fark etmez İSTER OYNASIN İSTER OYNAMASIN olanlarla oynanır nihayetinde futbol Eski günleri hatırlıyorum TRT GÜZELCE İZLERDİK
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FEDOM: abi çılgın teklif ama önemli olan fener bahçe takımına nekadar katkıda bulunur fener bahçe ne yıldızlar aldı ne verdi fener bir yıldız almıştı vam pörsi neyaptı fennere ne katkısı oldu yani yazıtır
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TURK DİL KURUMU: arkadaşın ismi mülayim dir yabancı ülkede oldugundan adını brahimi koymuşlar klavye hatası olabilmesi çok mümkündür. . iyi çalışmalar. . .
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OTORİTE: yalan haber 9 milyon euro çöp değil bu para fener ancak enfazla 2 verir.fener ol bile yetmez brahmiye......
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DÜRBÜNLÜ: isimde bir yanlışlık var,brahim değil İbrahim olması daha dogrudur.
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