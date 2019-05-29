Fenerbahçe'den Brahimi'ye çılgın teklif!

UEFA'nın FFP kıskacında olan ve para cezası nedeniyle sarsılan Fenerbahçe, yeni sezon için transferde geri adım atmayacak gibi duruyor.

Bonservisi elinde bulunan futbolculara yönelen sarı-lacivertliler, Porto ile sözleşmesi biten ve mukavele yenilemeyen Cezayirli yıldız Yacine Brahimi için bastırıyor.

Sportif Direktör Damien Comolli, Cezayirli yıldızla bir araya gelip senelik 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme ile 3 milyon euro imza parası önerdi.

EKSTRA BONUSLAR DA VAR

Teklifte ayrıca lig şampiyonluğu ve Avrupa kupaları başarılarında ekstra bonusların yer aldığı öğrenildi.

İngiltere'den West Ham United ve İspanya'dan Real Betis'in de istediği Brahimi'ye en iyi teklifin Fenerbahçe'de geldiği belirtildi.

Sezon ortasında yapılan görüşmelerde pek sıcak bakmayan Brahimi'nin dev teklif karşısında kafasının karıştığı ve düşünmek için Comolli ile menajerinden süre istediği ifade edildi.