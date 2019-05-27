27.05.2019 14:23
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Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den golcü atağı geldi.

Valbuena ve Neustadter'in ayrıldığı sarı lacivertli ekip bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Fernandao'yu gönderen, Slimani ve Frey'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli ekip bu sezon öncülüğü golcüye verdi.

DZEKO VE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek

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Edin Dzeko, Jose Fernandao, Ali Koç, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (22)
TOSO: adam tatile gelmiş
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FREY Mİ DZEKO MU,TABİİKİ FREY: BU ALİ KOÇ VE COMOLLİDEN Bİ CACIK OLMAAAZ.
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EDİN DZEKO: Ali Baba Güzel Para Verirsen Gelirim
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BJK: NERDE OYNATACAKSINIZ TÜRKİYE KUPASINDAMI ???
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