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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme! Yeni görevi belli olacak

Fenerbahçe Kulübü, başarılı oyuncusu Emre Belözoğlu yeni sözleşme yapacak ancak bu sözleşme kariyer planlaması yapıldıktan sonra yeni görevi için olacak.

17.10.2019 09:52

Fenerbahçe Yönetimi, takımın tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu ile yeniden masaya oturacak ama bu kez farklı bir sözleşme yapılacak. Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak.

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jubilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme! Yeni görevi belli olacak

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

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