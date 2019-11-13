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Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!

Fenerbahçe, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

13.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:35

Kulübü, A yorumcuları Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

ALİ KOÇ GEÇEN HAFTA DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği toplantısının ardından, "Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak. Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu gibi şahısların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." demişti.

Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (22)
KAĞAN SOYDAN:Tüm Anadolu takımları ligden çekilsin... Bu tür pisliklerin bitmemesi sonucunda Türk futbolu bitti....
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BURÇİN ...:FB kulübünü , haber doğruysa kutluyorum . . Doğru yapıyor. . . . Herkes yaptığı işin Hakkı''na , hukukuna dikkat etmeli. . .
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HARBİDEN:Nerde bir pislik var altından heb Fenerbahçe çıkıyor nekadar ilginç enteresan bir camiamı diyelim kendilerince Cumhuriyetmi diyelim ikinci lige düşürmediler bunları onu hak ediyolardı aslında ama burası Türkiye neyazıkki bu ligde olmamalılar
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5 15
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ESSAHTAN:İnsan olmayı önermek ne zamandan beri pislik oldu . Derler ya '' ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde . . . Ziya Paşa ne güzel tarif etmiş seni HARBİDEN bey kardeşim
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1 0
AÇIKÇASI:CANIM FENERBAHÇEM ŞU ADAMLARI HESABA KATIP MUHATAP OLMAYIN
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9 6
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AHA:VAY ALİ KOÇ NELER SOYLEMİŞİN OYLE KUTYPLAŞMAK FALAN YAHU SEN TERİME DEMEDİPİN KALMADI BIRAK ONU 17 KULUP BİR ARAYA GELİP G.S Yİ DIŞLADIN KANKİN FİKRET ORMANLA BUNLARI NE CABUK UNUTTUNUZ..
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6 5
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NURİ:Sizin oynadığınız her maç için suç duyurusunda bulunmali...
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16 28
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COGANEZ:Mal bu mal
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1 2
ALİ:nuri sen malmısın
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13 5
NURİ:Sn. ALİ KOÇU KUTLUYORUM;Toroğlu haddini aştı , bunu çoktan hak etti.
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20 8
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