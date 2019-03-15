15 Mart 2019, 09:41
»»

Fenerbahçe'den Ersun Yanal Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili çıkan haberler için açıklama yaptı. Sarı lacivertli ekip Ersun Yanal ile seneye de devam edileceği açıklandı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.

Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.

Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.

Futbol, Ersun Yanal, Spor


YORUMLAR (15)
TURGUT: taktik olarak sıfır.sadece gazla gidiyor.onuda gidemiyor.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
BEKLERSİNİZ: Seneye de birşey beklemiyorum.kimi satacak kimi alacak sanki.ali koc sattı onu bunu sattı 25 milyon topladı ikinci sınıf oyuncular aldı.seneye şampiyonluk hayal bence
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
0101: Bu takımın tek hocası Aykut KOCAMAN''dır. Galatasaray için Fatih Terim , Arsenal için Arsen Wenger ne ise bizim için de Aykut hoca odur
Yayından Kaldır
8 6
Cevap yaz
OBJEKTİF YORUM: PTT LİGİNDE BAŞARILAR.
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
ZEKİ ÜN : FUTBOLU ERSUNMU OYNUYOR O SADECE OYNATTRIYOR TAKTİSYEN AKADEMİSYEN CAHOLİLER TAKIMDA BİRBİRİNİ ÇEKEMEYEN EKİOP OLAMAYAN FUTBOLCU SAYISI ÇOK SENEYE GÖRÜN FENERBAHÇEYİ FARK ATACAĞIZ ADIM GİBİ EMİNİM...
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın