Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

31.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:43
Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu
Fenerbahçe , sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede ligler askıya alındı. Yetkililer, hastalığa önlem alma amacıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken, spor kulüpleri ile sporcular da söz konusu duyuruya destek veriyor. Bu bağlamda Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir 'Evde kal' videosu paylaştı. 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla yayımlanan videoda Ülker Stadı'na çıkan yolların boş görüntüleri yer alırken, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola, omuz omuza yürümek de sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Bu yollarda yine yürüyeceğiz. Kavuşmak işte şimdi bizimle anlam bulacak. Çok özledik, çok seviyoruz. Yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Fenerbahçe, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber’e destek Spor
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi Spor
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi
Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat: Samandıra’yı özledim Spor
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim
Everton, Cenk Tosun’un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Spor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir, Galatasaray’a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi Spor
Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Spor
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA’dan Medipol Başakşehir’e ceza Spor
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e ceza

Son Dakika Spor Haberleri

23:46: Solskjaer: Futbola ne zaman geri döneceğimiz belirsiz - Spor 23:29: Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı - Spor 23:03: Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz - Spor 23:02: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek - Spor 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:48: Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum - Spor 22:07: Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız - Spor 21:27: Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum - Spor 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:36: Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor - Spor