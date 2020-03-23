Fenerbahçe'den Fatih Terim'e geçmiş olsun
Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:30
Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel