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Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

23.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:26
Fenerbahçe'den Fatih Terim için
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Fatih Terim, Spor

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