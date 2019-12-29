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Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap!

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" twitine yanıt verdi. Özsoy, "Bize atılan twitler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar." dedi.

29.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:06

Başkanvekili Semih Özsoy, Çaykur galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özsoy, "Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Olmasaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık. Muriç'e verilmeyen penaltı, sağa sola oynatmadan, fazlasıyla verilmesi gereken penaltıydı. Gustavo'ya verilmeyen kart kararı hatalıydı, içeride bileğini de gösterdi. Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı." dedi.

"HAZIRA ALIŞMIŞLAR, HERKES EYYAMDAN BIKTI"

Özsoy, Fatih Terim'in "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" twitine de yanıt verdi. Özsoy, "Görüşme ile ilgili Ali Başkan ve TFF açıklama yaptı. Sorularımız vardı, trafik vardı ve karşı tarafın isteği nedeniyle orada görüştük. Bize atılan twitler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Artık herkes eyyamdan bıktı. Türk halkı bunu istemiyor." dedi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'in

Semih Özsoy, Fatih Terim, Fenerbahçe, Rizespor, Spor


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