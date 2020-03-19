Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe'den Fenerium'a ara - Spor

Fenerbahçe'den Fenerium'a ara

Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapatma kararı aldı.

19.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:40
Fenerbahçe'den Fenerium'a ara
Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla bir çok kurum faaliyetlerine ara verirken Fenerbahçe'de Fenerium şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Fenerium'un sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Fenerium olarak taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını önemsiyoruz. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium mağazalarımızın faaliyetlerine yarın (20.03.2020) itibariyle geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız Fenerium.com üzerinden taraftarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımızın ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerium Mağazası, Fenerbahçe, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Spor
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Spor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Spor
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Spor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Spor
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Spor
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading