07 Aralık 2018, 15:16
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Fenerbahçeli Frey, Sakatlığı Nedeniyle Akhisarspor Maçında Oynayamayacak

Fenerbahçeli Michael Frey, Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Frey'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİLEĞİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

"Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Türkiye Kupası,Giresunspor,Fenerbahçe
07 Aralık 2018 Cuma 15:16



YORUMLAR (7)
?: Bu hafta oynayacagimiz akhisaspor derbisinde valbuena dan sonra frey de oynamayacak kendilerine gecmis olsun diliyoruz takimimiza akhisarspor derbisinde basarilar diliyoruz.
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QUARİZMA KARİZMA 07: Bu maçta olmalıydı. Fenerin en önemli hayat memat maçı. Bu tür (Kümede kalma)Maçları için transfer olmadımı bu adam. Bu maçta yoksa hangi maçta oynayacak. Şampiyonlar ligi finalindemi :):). ):):):):):):)
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FB: Ne hallere düşürdün bizi Ali KOÇ BEŞİK(TAŞAK) a bile rezil oldu
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AVRUPA FATİHİ (DADAŞ): Michael Frey''e Geçmiş olsun. Sonuçta ekmek parası, sonuçta insan, , , ,
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W: Çok büyük kayıp.... Ali Koç un armağan ettiği 21.yüzyıl transferi
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