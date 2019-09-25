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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyadan Galatatasaraylı bir taraftarın, "Allah rızası için bağırın. Çıldıracağım, Fenerlileri dinliyoruz" serzenişini paylaşıp ezeli rakibine göndermede bulundu.

25.09.2019 20:58

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Galatasaray-Fenerbahçe maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni aldı. Bu paylaşıma sarı-kırmızılı kulübün ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(8)
GEMLİK:Fenerbahçe geçen yıl kümeye demir atarken, kümeye diye bağıranların 3 ü de bu yıl bir defa da aynı kaderi yaşayacak gibi. Hele ki bu hafta Fenerbahçe yenerse.
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CO HART:Bu fenerliler ne cabuk gecen sene kümeye oynadığını ve averaj takimi oldugunu unuttu
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ADALET:4 yildiz Galatasaray da, UEFA KUPASI-SUPER KUPA Galatasaray da, en fazla taraftar Galatasaray da, son sampiyon Galatasaray. . . tartisacak bir konu yok ki!!!
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GALATASARAY:Geçen sezon kümeye kümeye diye bağırdık
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FB:bağırırsın ancak küme küme diye küme yağacağız sizi
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ASLAN:BİZ BİTTİK BİZ BİTTİK DİYENLERİDE SÖYLESELER BARİ
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CCC:fatih hocanın egomanyasından gurtar bizi başganım
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