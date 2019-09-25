Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Galatasaray-Fenerbahçe maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni aldı. Bu paylaşıma sarı-kırmızılı kulübün ne cevap vereceği merak konusu oldu.