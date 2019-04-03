03 Nisan 2019, 11:26
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Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, haziran ayında Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Fransız forvete teklif götürdü.

Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmayı planlayan Fenerbahçe, ocak ayından beri gündeminde olan Fransız yıldız Oliver Giroud için ilk somut teklifini yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Giroud'un menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptığı bildirildi.

HAZİRANDA SERBEST KALIYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Comolli'nin Chelsea ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Fransız yıldız için yıllığı 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin Fransız santrfor için şu ana kadar yapılan en cazip teklif olduğu öğrenildi. Giroud'un menajeri Manuello'nun bu teklifi düşünmek için süre istediği de gelen haberler arasında.

Fransa ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Giroud'a İspanya ve Çin Ligi'nden de teklifler olduğu biliniyor. Giroud, Celsea'den önce 6 yıl Arsenal forması da giymişti.

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Chelsea, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (6)
YOSUN: Secim haberlerini okuyoruz ve düşüncelerimizi hep icimize atiyoruz.!!! Cünkü Yorum yazmak Yasak !!! Şiştik valla !!
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HBO: 33 yaşındaki adama o kadar para verilmez. O paralara daha kaliteli adamlar alınır.
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ANTİCOMOLLİ: giroud gibi bir golcünün transferini desteklemek için değil transferi engellemek için comolli oraya gitmiştir. bence kesinlikle Ali koça '' giroud olmadı bununla yetinelim'' diye slimani gibi golü unutmuş bir golcü getirecek:) başkan da kabul edecek
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SADOOM: la yürü gidin ya yıllık 30 trilyon
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PALA: COMOLLİ DEVREYE GİRDİYSE KESİN ELİMİZDE PATLAR , BOŞA GİDEN PARALAR. BU YÖNETİM AKILLANMAZ, BU TAKIMDAN DA Bİ CACIK OLMAZ. . .
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