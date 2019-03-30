30 Mart 2019, 11:17
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Fenerbahçe'den Giroud ve Visca Harekatı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başekşehirli Visca ve Chelsea'nin forvet oyuncusu Giroud ile yakından ilgileniyor.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fener, Boşnak yıldız için ikinci kez Başakşehir'in kapısını çaldı. 32 yaşındaki Chelsea'li forvetin menajeri ile de masaya oturdu.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçirmekte olan Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre;Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlara başlayan Sarı-Lacivertliler'in listesinin ilk sıralarında Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca ile Chelsea'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan Fransız golcü Olivier Giroud var. Yönetim, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkan Visca için ikinci kez Başakşehir'inkapısını çalarken, Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye girmeye hazırlandığı bildirildi.

Fransız Le Parisien gazetesi ise Lyon Başkanı Aulas'ın da talip olduğu Chelsea'li Giroud için Fener'in bir adım önde olduğunu duyurdu.

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Başakşehir, Chelsea, Fenerbahçe, Spor



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