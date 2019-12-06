Fenerbahçe'den gol yağmuru

Fenerbahçe
, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği
'ni 5-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar'dan seken topu alan Sio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada Vedat'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.
15. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Isla'nın pasında altı pasta bulunan Vedat'tan seken topu Rodrigues aldı. Rodrigues'in altıpasın solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
23. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
32. dakikada Kruse'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
35. dakikada Rodrigues'in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre'nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'an dönen top tekrar Emre'ye çarpıp dışarıya çıktı.
39. dakikada orta sahada Kruse'nin pasında hareketlenen Rodrigues'den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias'tan önce kayarak topu alan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu
50. dakikada Vedat'ın pasında ceza yayı sağında topla buluşan Kruse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
68. dakikada Vedat'ın pasında defansın arakasına sarkan Kruse'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada Ozan'ın pasında ceza yayında topu alan Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda kaleci Ertaç'a müdahalesine rağmen sol direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
78. dakikada Nadir'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu'nun uzaktan vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 4-2
87. dakikada Tolgay'ın pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Kruse boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Sadık xx, Serdar xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 46 xxx), Hasan Ali xxx, Gustavo xxx, Emre xxx (Jailson dk. 57 x), Ozan Tufan xx, Garry Rodrigues xxx, Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xxx (Tolgay dk. 77 x)
Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Alper, Tolga, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gençlerbirliği: Ertaç x, Candeias x, Flavio Ramos x, Zargo Toure x, Halil İbrahim Pehlivan x (Nadir Çiftçi dk. 46 x), Baino x, Berat Özdemir x (Rahmetullah Berişbek dk. 65 x), Sessegnon x, Polomat x, Giovanni Sio x (Sefa dk. 85 ?), Bogdan Stancu x
Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Soner, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32), Ferdi Kadıoğlu (dk. 75), Kruse (dk. 87) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9), Stancu (dk. 78) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ozan Tufan, Vedat (Fenerbahçe), Sio, Polomat, Candeias, Stancu (Gençlerbirliği)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)