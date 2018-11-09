09 Kasım 2018, 17:35
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Fenerbahçe'den Heforshe ile İşbirliği

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçirdi.



Fenerbahçe kolunda HeForShe'yi taşıyacak, eşitlik için sahaya çıkacak.

Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen, sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Sarı-lacivertliler 2018-2019 sezonu boyunca HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak. HeForShe logosunun sağ kolda yer aldığı formaları ile ilk kez 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya çıkacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı izlemek için Türkiye'ye gelecek. 


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