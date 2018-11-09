Fenerbahçe'den Heforshe ile İşbirliği

Fenerbahçe
kolunda HeForShe'yi taşıyacak, eşitlik için sahaya çıkacak. Tüpraş
'ın desteğiyle gerçekleşen, sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Sarı-lacivertliler 2018-2019 sezonu boyunca HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak. HeForShe logosunun sağ kolda yer aldığı formaları ile ilk kez 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
maçında sahaya çıkacak. Birleşmiş Milletler
Genel Sekreter
Yardımcısı ve BM
Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı izlemek için Türkiye
'ye gelecek.