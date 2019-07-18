18.07.2019 09:21
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Fenerbahçe'den İrfan Can ve Mahmut Tekdemir için 7 milyon euroluk paket!

Fenerbahçe

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in toplamda 9 milyon euro istediği İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Başakşehir, 2 milyon euroluk bir indirim yaparsa iki yıldız yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.

Yaz transfer sezonunun yıldızı olan F.Bahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor. Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

FARK 2 MİLYON

Takvim'de yer alan habere göre; Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

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