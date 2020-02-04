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Fenerbahçe'den son dakika ırkçılık açıklaması

Fenerbahçe, Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılarla ilgili adlarının geçmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorunu, ülkemizde yaşanmıyor. Konunun Fenerbahçe ile de bağdaştırmaya çalışılmasından duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

04.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:54

Kulübü, maçı sonrası Obi Mikel'e ırkçılık yapıldığı yönündeki açıklamalara cevap verdi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Kulübü olarak dünden itibaren sistematik şekilde gündeme getirilmeye çalışılan, kulübümüz ile hiçbir ilgisi olmayan ve de asla tasvip etmeyeceğimiz bir konu ile ilgili açıklama yapma sorumluluğu doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her daim saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterilmiştir.

"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOK"

Üstelik sıkıntılı bir dönemden geçen Türk futbolunun, belki de en parlak yönlerinden biri; Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorunun, ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

"BU ZİHNİYET FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİR"

Sonuç olarak; Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Maalesef rakibimiz Trabzonspor'un bu konuya dair yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe maçından sonra' ibaresi kullanması sebebiyle adımız ilgisiz bir şekilde konuya dahil edilmiştir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır. Bu zihniyet, Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken, bu gündemi camiamız ile bağdaştırarak Avrupa basınına servis edip, aslında ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Bahse konu suçlamanın gerçek dışı olduğundan emin olmakla birlikte, konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Konunun bazı kesimler tarafından sistematik bir şekilde Fenerbahçe ile bağdaştırılmaya çalışılmasından, Avrupa kamuoyuna da Fenerbahçe odaklıymış gibi servis edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'den son dakika ırkçılık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
CAMCI HALİL:Fener sıkıştığında hep SALLAPATİ yapıyor.
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BATUHAN:Emre Belezoğlunda MİTOMANİ hastalığı var.
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KAYAHAN:UEFA DERHAL DEVREYE GİRİP FENERİ AVRUPADAN MEN ETMELİ.
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MRC:trabzonspor aklı sıra fenerbahçenin şah damarına basmaya çalışıyorsun ama bir gün o damar patlarsa bu iş daha kötüye gider o kdr saçma konuşuyorlar ki yok özür dileyin falan fb de siyahi oyuncular yok muydu
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USTA:bir seferde çıkında adam gibi özür dileyin be. kaçıncı inkar bu be.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ulan Allah düşmanın bile delikanlısını nasip etsin tam kaypaksınız emre denen pigme zaten Çemişgezek belediyesporda oynuyor
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