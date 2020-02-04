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Fenerbahçe'den "ırkçılık" açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılarla ilgili adlarının geçmesine tepki gösterdi.

04.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:20Fenerbahçe'den
Kulübü, Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılarla ilgili adlarının geçmesine tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü olarak dünden itibaren sistematik şekilde gündeme getirilmeye çalışılan, kulübümüz ile hiçbir ilgisi olmayan ve de asla tasvip etmeyeceğimiz bir konu ile ilgili açıklama yapma sorumluluğu doğmuştur." denildi.
Kulüp tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her zaman saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterildiği kaydedilerek, "Sıkıntılı bir dönemden geçen Türk futbolunun belki de en parlak yönlerinden biri, futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorununun ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
"Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maalesef rakibimiz Trabzonspor'un bu konuya dair yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe maçından sonra' ibaresi kullanması sebebiyle adımız ilgisiz bir şekilde konuya dahil edilmiştir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır. Bu zihniyet, Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken, bu gündemi camiamız ile bağdaştırarak Avrupa basınına servis edip, aslında ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Bahse konu suçlamanın gerçek dışı olduğundan emin olmakla birlikte, konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Konunun bazı kesimler tarafından sistematik bir şekilde Fenerbahçe ile bağdaştırılmaya çalışılmasından, Avrupa kamuoyuna da Fenerbahçe odaklıymış gibi servis edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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