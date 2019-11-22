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Fenerbahçe'den "İsim hakkı" yalanlaması

Fenerbahçe, kulübün isim haklarının 15 yıl süreyle Azerbaycan kökenli bir petrol şirketine satılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

22.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:00Fenerbahçe'den
, kulübün isim haklarının 15 yıl süreyle kökenli bir petrol şirketine satılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Sarı-lacivertli kulübün isim haklarını 450 milyon Euro karşılığında Azerbaycan kökenli bir petrol şirketinin alacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı oluştururken, konuyla ilgili Fenerbahçe'den yalanlama geldi. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
(İHA)

Azerbaycan, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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