Fenerbahçe'den Kaya Çilingiroğlu'na sert cevap!

Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da yayınlanan Spor Hafta Sonu programında, "Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya." ifadelerini kullanmıştı.

"YÖNETİCİLERİNİN BİR ŞEY YAPMAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy da Fenerbahçe-Ankaragücü maçından sonra Kaya Çilingiroğlu'nun bu açıklamalarına cevap verdi. Özsoy, "O yorumcunun dedikleri yenilir yutulur şeyler değildir. Yöneticilerinin de bir şey yapmaması düşündürücü" dedi.