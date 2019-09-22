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Fenerbahçe'den Kaya Çilingiroğlu'na sert cevap!

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, TRT Spor ekranlarında, "Ersun Yanal'ın sevilmesine inanamıyorum. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir teknik direktör" yorumuna cevap verdi. Özsoy, "O yorumcunun dedikleri yenilir yutulur şeyler değildir. Yöneticilerinin de bir şey yapmaması düşündürücü." dedi.

22.09.2019 14:34

Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da yayınlanan Spor Hafta Sonu programında, "Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya." ifadelerini kullanmıştı.

"YÖNETİCİLERİNİN BİR ŞEY YAPMAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy da Fenerbahçe-Ankaragücü maçından sonra Kaya Çilingiroğlu'nun bu açıklamalarına cevap verdi. Özsoy, "O yorumcunun dedikleri yenilir yutulur şeyler değildir. Yöneticilerinin de bir şey yapmaması düşündürücü" dedi.

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Fenerbahçe'den Kaya Çilingiroğlu'na sert cevap!

Kaya Çilingiroğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
FATİH:sana ne lan hanzo
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ALİ SİVRİ:Bu spor programlarına bu sarhoşları niye çıkarıyorlar, normal kafayla çıkınca konuşacak birşey bulamadıkları için programdan önce kafayı çekip öyle çıkıyorlar, bu adamın sarhoş olduğu her halinden belli, devletin televizyonunda böyle adamların program yapması utanç vericidir. Sigaraya hayır ama alkole evet, bu adamın alkollü çıkmasıyla elinde sigarayla çıkması arasında ne fark var biri anlatsın. Devlet resmen sarhoşlara para ödüyor.
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DOĞRUYA DOĞRU:Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Aziz yıldırım bu ersunu neden yolladı hem başarısız hem de ahlaksız diye bunu ben demiyorum açın bakın googleye ahlaksız olduğunu sadece ahlaklı insanalrın fenerde çalışabileceğini söylemişti
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ALİ:DOĞRU DEMİŞ ALİ PALABIYIK YAKIŞIYOR FENEVE
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VATANDAŞ:Bu zat trtye galiba para ödüyor başka türlüsü çünkü rezalet
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CEVO:sende trt ye yakismiyorsun kaya cillisi
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