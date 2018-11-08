08 Kasım 2018, 19:23
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Fenerbahçe'den Korey Şener Koreografisi

Fenerbahçe

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray derbisinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için koreografi gösterisi yaptı.

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray derbisinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için koreografi gösterisi yaptı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanan mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için koreografi gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmayan sarı-lacivertli taraftarlar Şener'in fotoğrafının bulunduğu görseli tribünlerde yükseltti. - İSTANBUL Galatasaray,Koray Şener,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 19:23



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