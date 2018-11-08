Fenerbahçe'den Korey Şener Koreografisi

Fenerbahçe
tribünleri, Galatasaray
derbisinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener
için koreografi gösterisi yaptı.
UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Anderlecht
arasında oynanan mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için koreografi gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmayan sarı-lacivertli taraftarlar Şener'in fotoğrafının bulunduğu görseli tribünlerde yükseltti. - İSTANBUL
Galatasaray,Koray Şener,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 19:23