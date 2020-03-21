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Fenerbahçe'den "koronavirüs" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

21.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:43
Fenerbahçe'den

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi: "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."


Kaynak: DHA

Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, basketbol, Spor

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