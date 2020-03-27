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Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, kulüp içerisinde bulunan koronavirüs vakalarındaki son durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

27.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:05
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, kulüp içerisinde bulunan koronavirüs vakalarındaki son durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgilendirmede 1 idari çalışanın testinin negatif çıkması sonucu hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile alakalı Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. İlk olarak basketbol erkek takımında görülen koronavirüs, daha sonra as takımdan bir futbolcu ve çalışana da bulaşmıştı. Sarı-lacivertliler bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.
Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.
Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.
Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.
Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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