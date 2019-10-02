Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe'den 'kural hatası başvurusu' hakkında flaş açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aytemiz Alanyspor maçı için yapılan 'kural hatası başvurusunun', TFF tarafından reddedilmesi sonrasında bir açıklama yaparak, olayı Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını belirtti.

02.10.2019 13:50Fenerbahçe'den 'kural hatası başvurusu' hakkında flaş açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, Aytemiz Alanyspor maçı için yapılan 'kural hatası başvurusunun', TFF tarafından reddedilmesi sonrasında bir açıklama yaparak, olayı Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu maç için yapılan başvurunun dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmesinin ardından, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı "kural hatası başvurusu" ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları

-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini

talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:53 Basel, trabzonspor maçına hazır
21:50 Abdullah avcı alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar -2
21:49 Abdullah avcı: alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar
21:47 Mönchengladbach hazırlıklarını tamamladı
21:44 Marcel koller: trabzonspor'un ofansif yönü bizi zorlayacak ancak önlemleri aldık
21:37 Marco rose: baskılı oynayacağız
21:31 Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak