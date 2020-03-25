Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'ye doğum günü kutlama mesajı
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mehmet Ekici'nin doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
25.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:56
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mehmet Ekici'nin doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün futbolcumuz Mehmet Ekici'nin doğum günü. Mutlu yıllar Mehmet!" ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçeli futbolcu bugün 30 yaşına girdi.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün futbolcumuz Mehmet Ekici'nin doğum günü. Mutlu yıllar Mehmet!" ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçeli futbolcu bugün 30 yaşına girdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Ekici, Twitter, Spor