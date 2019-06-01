Fenerbahçe'den Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna tebrik

"Tam şeffaflık ve adil futbol koşullarının oluşmasını beklediğimiz yeni dönemin, futbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz"

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Kulübün tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Tam şeffaflık ve adil futbol koşullarının oluşmasını beklediğimiz yeni dönemin, futbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Türk futbolunun en üst mertebesi olan Türkiye Futbol Federasyonu'na;

TFF'ye bağlı olarak Türk futboluna yön veren tüm kurum ve yetkililerin "sadece kurallar ve adalet çerçevesinde" hareket etmesi, kararlarını "hiçbir kulüp, medya baskı altında kalmadan" hayata geçirmesi, tarafsız duruşlarını "kişi-kurum fark etmeksizin" her durum ve şartta korumaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir.

Kaynak: DHA