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Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a 4 yıllık yeni sözleşme

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanan ve adeta futbola geri dönen Ozan Tufan için kararını verdi. Sarı lacivertli ekip, genç oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif edecek.

05.10.2019 12:30

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.

OZAN TUFAN KALMAYA SICAK BAKIYOR

Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor.

ISLA VE DIRAR İÇİN KARAR VERİLECEK

Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.

Antalyaspor kalesine attığı üç şutta isabet sağlayamayan Ozan Tufan, yaptığı üç ortayı da adrese gönderemedi. Ozan. girdiği 9 ikili mücadelenin ise 7'sini kazandı.

Tottenham, Vedat Muriqi ve Ozan TufanTottenham, Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ı izledi

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a 4 yıllık yeni sözleşme

Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(3)
ADINIZI YAZIN-:insanlari futboldan soguttunuz artik boyunuz devrilsin hakemi tffrasyonu biktik artik yeter
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MİMAR:1 yıl uzatın sözleşmeyi, para ederken satın bu adamı. . . serseri hayatı var. . 24 yaşında olmasaydı dönemezdi sahalara . . . resmen 23 yaşında koca bir sene top oynamadı adam.
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CAN:tek eylence fenev hakemlerde yetmiyor
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