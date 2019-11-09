Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın Teknik Direktör Ersun Yanal ile tartıştığı haberleriyle ilgili basında çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Bugün skorer.com internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli spor mecralarına da yansıyan futbolcumuz Ozan Tufan'ın Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'la tartıştığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında maç esnasında hiçbir tartışma yaşanmamıştır.

"YAKIŞIKSIZ BULUYORUZ"

Müsabaka süresince herhangi bir takımda yaşanabilecek yedek kulübesi ile bir oyuncu arasında futbolun doğal akışına uygun bir diyaloğun A takım hocamız Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında bir tartışma yaşanmış gibi servis edilmesini yakışıksız buluyoruz.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi olan bu medya kuruluşunu ve haberi kullanan tüm mecraları sorumluluklarının bilincinde davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.