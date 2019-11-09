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Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bugün basında yer alan Ozan Tufan'ın Teknik Direktör Ersun Yanal ile tartıştığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı ve çıkan haberleri yalanladı.

09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:14

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın Teknik Direktör Ersun Yanal ile tartıştığı haberleriyle ilgili basında çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Bugün skorer.com internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli mecralarına da yansıyan futbolcumuz Ozan Tufan'ın Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'la tartıştığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında maç esnasında hiçbir tartışma yaşanmamıştır.

"YAKIŞIKSIZ BULUYORUZ"

Müsabaka süresince herhangi bir takımda yaşanabilecek yedek kulübesi ile bir oyuncu arasında futbolun doğal akışına uygun bir diyaloğun A takım hocamız Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında bir tartışma yaşanmış gibi servis edilmesini yakışıksız buluyoruz.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi olan bu medya kuruluşunu ve haberi kullanan tüm mecraları sorumluluklarının bilincinde davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal, Ozan Tufan, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ADINIZI YAZIN:yalan haber yapani verin savciya yeter artik bunlarin yazdiklari boynumuzu gecti yalan haberlerle
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AÇIKÇASI:YAV HEE HEE. ULA GÖRDİM BEN :)) URUYAMDA GÖRDİM
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