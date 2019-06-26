Fenerbahçe'den Renato Sanches bombası!

Portekiz basınından A Bola, sarı-lacivertli yönetimin PSG'nin de radarında olan orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

UEFA'nın kararını bekleyen Fenerbahçe , transfer bombalarını bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer harekâtıyla ilgili olarak Portekiz basınından A Bola bomba bir habere imza attı. Max Kruse ve Alexandar Kolarov ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih 'te aradığını bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i bir yıllığına kiralık olarak renklerine katmak istediği belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin, PSG'nin de radarında olan 21 yaşındaki genç yıldızla geçen sezon da ilgilendiği hatırlatıldı.

FEJSA İLE BULUŞABİLİR

Türkiye Gazetesi 'den yer alan habere göre; Benfica altyapısından yetiştikten sonra 2016'da 35 milyon uro değerinde bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Renato Sanches, 2017'de Swansea City 'ye kiralık olarak verilmişti. Sanches'in Bayern'de bu sezon da forma giymesinin zor olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Benfica'da oynayan Sırp oyuncu Fejsa'ya imza attırma konusunda sona yaklaştığı vurgulanan haberin başlığında "Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler" denildi.

KRUSE İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye çalıştığı Werder Bremenli oyuncu Max Kruse, Eintarcht Frankufrt'un aradan çekilmesiyle sarı-lacivertlilere 'tamam' demişti. Alman futbolcu sportif direktör Damien Comolli'yi arayarak "Birkaç gün içinde tatilden döneceğim. Sonrasında imza için İstanbul 'a geleceğim" müjdesini verdi.

FENER'DEN GİTMİYOR

Fenerbahçe'nin demirbaşlarından Volkan Demirel sonunda beklediği müjdeyi aldı. 17 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen 37 yaşındaki tecrübeli kaleci, teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç 'un kararıyla bir yıl daha takımda kalacak. Volkan'ın yönetimle para konuşmadan boş mukaveleye imza attığı öğrenildi.

BADİA İSTİFA ETTİ

F. Bahçe 'ye başkan seçildiğinde altyapıya büyük önem vereceğini açıklayan Başkan Ali Koç'un bu doğrultuda göreve getirdiği David Badia Cequier görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, altyapıya yönelik çalıştığı bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek istifasının kişisel sebeplere bağlı olduğunu açıkladı.