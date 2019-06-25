25.06.2019 11:28
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Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak

Mali açıdan zor günler geçiren ve kaynak yaratmak için Fener Ol kampanyası düzenleyen Fenerbahçe Kulübü'nden yeni hamle... Sarı lacivertli kulübün ay sonunda 200'e yakın kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe , yeni bir tasarruf hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, personel anlamında küçülmeye gidiyor.

Habertürk 'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüpte ay sonunda 200'e yakın kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Bu toplu işten çıkarma için tüm hazırlıklar yapılırken yasal süreçlerin de tamamlandığı öğrenildi.

KAMPANYADA 130 MİLYON TL RAKAMA ULAŞILDI

Fenerbahçe , 4 Nisan 'da 'Fener Ol' kampanyasını başlatmış ve bu kapsamda birçok program düzenlemişti. Kampanyadan 400-450 milyon TL hedeflediklerini dile getiren başkan Ali Koç , iki ayda 130 milyon TL civarında rakama ulaştıklarını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak

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