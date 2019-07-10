10.07.2019 11:16
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Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertli ekip Özil transferi için, "Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden son günlerde çıkan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile ilgili transfer haberlerine açıklık getirdi. Sarı lacivertli ekip yaptığı açıklamada, "Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 6 gol atarken, 3 asist yaptı.

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YORUMLAR (5)
6.FİLO: Mesut uyuşturucu partilerinde görüntülendi bağımlıyı nasıl adam yerine koyup futbol oynatıyorlar ki. .
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KAZIM ÇAĞAN DUMAN: Aabi Mesut Özili severim ama O adama haksızlık olur FENERBAHÇE yerine onu GALATASARAY alabilir bence
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EMRE: BU ARKADAŞ HANGİ ÜLKEYİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORMUŞ ACABA? YADA AÇIKLAMAYI YAZAN ARAKAŞ ALMAN.
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FENERLİ: Futbolcudan taraftar olmaz. Fenerliyim demesin boşuna. Şimdi gelmeyecekse 35 yaşında gelse ne olur gelmese ne olur.
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ROBİNYO: lan olm siz kim mesut kim
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