22.06.2019 14:40
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi! Süper Lig'in yıldızıyla el sıkıştılar

Yeni sezona iyi bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse gibi yıldız isimlerle adı anılan Fenerbahçe, Süper Lig'den sürpriz bir isimle el sıkıştı. İşte Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer konusunda durmuyor. Bir çok yıldız isimle de görüşen sarı lacivertli ekibin, UEFA kararı henüz gelmemesine rağmen, Sivasspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim Emre Kılınç ile anlaştığı öğrenildi.

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Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri olan 25 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşerek prensip anlaşması sağladı. Bu gelişmenin ardından Sivasspor ile masaya oturan Fenerbahçe 'nin 2,5 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sivasspor 'un 1 yıl sözleşmesi kalan Emre için 4,5 milyon euro istediği ifade edildi.

İki kulüp arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi! Süper Lig'in yıldızıyla el sıkıştılar

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Sivasspor , Fenerbahçe , Spor

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