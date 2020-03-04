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Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından konuştu. Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" dedi.

04.03.2020 00:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:45

Başkanvekili Semih Özsoy, 'a 2-1 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özsoy, "Nihai karar Antalya maçında sonra alındı. Enderi görülmeyen ama çokta eleştirildiğimiz inandığımız bir şey yaptık. Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamızla güvenerek yola devam ettik. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen bu sene rakip takımın hocasıyla anlaşıp da sezon içinde karşısına rakip olarak çıktığında bak ne kadar medeniler deniliyor. Lakin biz yaptığımızda neden böyle yaptınız dendi. Oyuncularımızda bundan sonra bu sorumluluğun bilincinde hocalarının bıraktığı yerden devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"BURASI FENERBAHÇE"

Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" ifadelerini kullandı. Özsoy, "Yeni hoca Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya ise "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması

Trabzonspor, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (8)
RAFET:Hikaye okumayın. Madem öyle bir hafta sonra hocayla yolların ayrıldığını yani TS maçından sonra açıklasaydınız. tek kelimeyle beceriksizsiniz. oyunculardan bir kaçı hariç Fener ruhu kalmamış. jailson yüzünden kaç haftadır gol yiyoruz. bu defa deniz türünç tolgay tolga bunlar pas yapamıyor.
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EZİKBAHÇE:come to aykut
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ULTRA GENÇ KARA HAMSİ:Ali koç get out. Sen anlamamak futbölün abs sını. Please get out. Yümerikadan selam ossun
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01:burasi fenerbahceymis hahaqhahahahaa
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EVO T:33 kardes, tam ben yazicaktim sen yazmissin zaten.
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33:allahini sevim
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33:orasi fenerbahce de ne oldu he ? ancak bos bos kelime ediyorsunuz 10 yildir kupa alamiyorsunuz burasi fener bahce diyor hahahaha
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01:burasi sampuanbahce ahahahha
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4.03.2020 01:46:04