Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzonspor 'a 2-1 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özsoy, "Nihai karar Antalya maçında sonra alındı. Enderi görülmeyen ama çokta eleştirildiğimiz inandığımız bir şey yaptık. Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamızla güvenerek yola devam ettik. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen bu sene rakip takımın hocasıyla anlaşıp da sezon içinde karşısına rakip olarak çıktığında bak ne kadar medeniler deniliyor. Lakin biz yaptığımızda neden böyle yaptınız dendi. Oyuncularımızda bundan sonra bu sorumluluğun bilincinde hocalarının bıraktığı yerden devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"BURASI FENERBAHÇE"

Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" ifadelerini kullandı. Özsoy, "Yeni hoca Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya ise "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.