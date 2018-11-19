Fenerbahçe'den Sonra Galatasaray'ı da Yenmek İstiyorlar

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat
Belediye Plevne'de sahalarında alınan Fenerbahçe
galibiyetinin sevinci yaşanıyor.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, takımlarının sezon başından bu yana iyi mücadele ettiğini söyledi.
Ligde 6. sırada bulunduklarına dikkati çeken Eroğlu, "Takımımız sahasında dün Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek bizi sevindirdi. Teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ediyorum. Salona gelerek bizleri destekleyen bütün taraflarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Plevnespor'un gösterdiği performansın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Eroğlu, "Takımımız, antrenörümüz Reşat Arığ yönetiminde lige çok iyi hazırlandı. Ligde iyi mücadele ediyoruz. Her gün iki antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Hafta sonu deplasmanda Galatasaray
ile mücadele edeceklerini, bu maçı da kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, bu yönde çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini söyledi. İstanbul
'daki taraftarlarından destek isteyen Başkan Eroğlu, tüm Tokatlıları Galatasaray maçına davet etti.
Galatasaray,Tokat,Fenerbahçe
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:30