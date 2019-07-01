01.07.2019 18:14
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Fenerbahçe'den Sturridge atağı! Ufak pürüzler kaldı

Max Kruse'u kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer ismin ise Sturridge olduğu belirtildi. Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncu için 3 milyon euro teklif ederken golcü isim ise 4,2 milyon euro talep ediyor.

Forvet hattına ilk olarak Max Kruse'yi transfer eden Fenerbahçe , bu bölge için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü Daniel Sturridge ile temas halinde. 29 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4,2 milyon euro istediği Fenerbahçe'nin teklifinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi.

İki tarafın fedakarlıkta bulunması ve devreye bir miktar imza parasının da girmesiyle transferin olumlu sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Daniel Sturridge'e teknik patron Ersun Yanal 'ın da çok sıcok baktığı da gelen haberler arasında.

BİR ZAMANLAR 1 NUMARAYDI

Sturridge 26 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. İlk 11'in değişmeziydi ancak sonrasında bu yerini kaybetti.

Fenerbahçe'den Sturridge atağı! Ufak pürüzler kaldı

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Daniel Sturridge , Fenerbahçe , Spor

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