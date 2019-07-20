Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı!

Fenerbahçe'nin, Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun menajeri ve Palmeiras CEO'su Lima için hiçbir kulüple görüşmediklerini belirtti.

20.07.2019 15:38

Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki 10 numara Lucas Lima, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyordu. Sarı Lacivertliler'in oyuncuyla anlaştığı iddia edilse de oyuncunun avukatı ve Palmeiras'ın CEO'su Lima için şu ana dek hiçbir kulüple görüşmediklerini açıklamıştı.

LIMA TRANSFERİ RAFA KALKMADI

Fanatik'te yer alan habere göre; Brezilya ekibine yakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi ise konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir haber yayımladı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Kanarya'nın transferdeki şu anki önceliğini stoper ve ön libero mevkiine verdiği ancak Lima dosyasını da henüz rafa kaldırmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Site, Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek olan ofansif orta saha oyuncusunu 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 milyon euroya kiralamak istediğini aktardı.

Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı!

Fatih Terim, ŞenerFatih Terim, Şener'e yapılan faul sonrası sinirlendi

Fenerbahçe, Berke ÖzerFenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

FethiyesporFethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası

Fenerbahçe, Palmeiras, Lima, Spor

YORUMLAR (2)
FENERBAHCEMMMM: Ali koc hikaye anlatmaya devam ediyor gecen seneye gore busene dusme tehlikesi yasamaz ama ust siralari zorlamak icin bir kadro kuruldu yine buyilda sampiyonluk hayal yine milyonlarca fenerbahcelinin akliyla alay etmeye devam ediyor Ali koc 32 milyon euro topladiniz fenerbahce taraftarinda yaptiginiz Adam akilli bir futbolcu var oda alman futbolcu utanin biraz utan Aziz yildirimin mirasini yemeye devam edin ilif elmastan 18 milyon euro aldigniz adamlar para etmiyor elinizde patladi utanmazlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
LAMA: SAÇMA BİR HAMLE.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:48   Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
16:48   Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
16:42   İsmail Kartal: Frey ve Barış konusunda girişimimiz oldu
16:38   İş adamından Ağrıspor'a transfer desteği
16:35   Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi!
16:30   Trabzonspor'a forma desteği
16:24   Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi